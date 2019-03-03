Son Dakika Haberleri: Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 4. Etap Maçları Sona Erdi

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 4. Etap Maçları Sona Erdi

1 saat önce

Batman'da düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 4. etap maçları sona erdi.

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 4. Etap Maçları Sona Erdi, System.String[]
Batman'da düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 4. etap maçları sona erdi.


Batman 19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılan 4. etap müsabakalarına erkek ve kadınlarda 28 takım karşılaştı. Takımlar arasında 2 gün oynanan müsabakaların tamamlanmasıyla ligde ilk yarı sona erdi.

Bayanlarda, Fenerbahçe, TİGEM, Yalova Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çorum Gençlik, Türk Telekom ve 1955 Batman Belediyesi ligin ikinci devresinde play-off grubunda oynamaya hak kazandı.

Erkeklerde ise Fenerbahçe, Beşiktaş, Koza Wos Spor, İstanbul BBSK, Türk Telekom, TED, Antalya ASAT ve Divapan takımları ilk sekize girerek ligin ikinci devresinde play-off grubunda yer almayı başardı.

Süper Lig Batman etabında son gün maçlarını Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca ile AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir de takip etti.


Süper Lig'de ikinci devre maçları 6- 7 Nisan tarihlerinde Yalova'da başlayacak ve 4- 5 Mayıs tarihlerinde ise Adana'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Türkiye, Spor
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