Son Dakika Haberleri: Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi - Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 4-1 Yendi

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi - Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 4-1 Yendi

17 dakika önce

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi'nde 4. etap maçları Batman'da yapılıyor.

Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi'nde 4. etap maçları Batman'da yapılıyor.

Batman 19 Mayıs Spor Salonu'ndaki Erkekler Süper Lig 4. etap mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in iki yenilgisiz takımının karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 4-1 yendi. Ligde sarı-lacivertliler 13. galibiyetini alırken siyah-beyazlılar ilk yenilgisini yaşadı.

Maçın ilk oyununda Fenerbahçe'nin Mısırlı sporcusu Muhammed Elbeiali, Beşiktaş'tan İbrahim Gündüz'ü 11-6, 5-11, 11-7, 6-11 ve 11-8'lik setlerle 3-2 mağlup ederek, sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

İkinci oyunda Beşiktaş'tan Talha Yiğenler, Fenerbahçe'den Ali Afşin Gül'ü 8-11, 11-8, 9-11, 11-5 ve 11-7'lik setlerle 3-2 yenerek maçta 1-1'lik eşitliği sağladı.

Üçüncü oyunda Fenerbahçe'nin Mısırlı sporcusu Ahmet Ali Saleh, Beşiktaşlı Ziver Gündüz'ü 11-8, 11-4 ve 11-4'lük setlerle 3-0 yenerek Fenerbahçe'yi yeniden 2-1 öne geçirdi.

Dördüncü oyunda Ahmet Ali Saleh/Muhammed Elbeiali çifti, Beşiktaş'tan Talha Yiğenler/İbrahim Gündüz ikilisini 11-8, 6-11, 11-7 ve 12-10'luk setlerle 3-1 yenerek, sarı-lacivertlileri 3-1 öne geçirdi.

Beşinci oyunda ise Talha Yiğenler ile Muhammed Elbeiali karşı karşıya geldi. Son oyunu Elbeiali 11-9, 11-9 ve 11-8'lik setlerle 3-0 alınca Fenerbahçe maçtan 4-1 galip ayrıldı.

Maçı, Batman Valisi Hulusi Şahin, eşi Ebru Şahin ile izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:44 Kaynak: AA

Türkiye, Fenerbahçe, Spor
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