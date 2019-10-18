Son Dakika Haberleri: "Türkiye masada da önemli başarıya imza attı"
Son Dakika Ekonomi 'Türkiye masada da önemli başarıya imza attı'

"Türkiye masada da önemli başarıya imza attı"

34 dakika önce

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmaya ilişkin, "Sahada aldığı başarılı neticelerin ardından masada da önemli bir başarıya imza atan...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmaya ilişkin, "Sahada aldığı başarılı neticelerin ardından masada da önemli bir başarıya imza atan Türkiye, sınırlarındaki tehdidin bertaraf edilmesi ve bölgesinde barışın hakim kılınması adına önemli bir adım atmıştır." açıklamasını yaptı.

Kaan, Türkiye'nin, PKK terör örgütü uzantısı YPG/PYD'ye yönelik geçen hafta Suriye'nin kuzeyinde "Barış Pınarı Harekatı'nı başlatttığını belirterek, "Bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına güçlü bir irade ortaya koymuştur. Sahada aldığı başarılı neticelerin ardından masada da önemli bir başarıya imza atan Türkiye, sınırlarındaki tehdidin bertaraf edilmesi ve bölgesinde barışın hakim kılınması adına önemli bir adım atmıştır. Türkiye, gerçekleştirdiği anlaşma ile bölge halkları başta olmak üzere, çevre ve bölge coğrafyasına umut olmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaan, "MÜSİAD olarak Türkiye'nin askeri ve diplomatik başarısının ve ABD ile yapılan anlaşmanın uygulama safhasının neticelerinin, başta ülkemiz olmak üzere milletimiz ve iş dünyamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Bora Füzesi, Türkiye, Suriye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:29 Kaynak: AA
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