Türkiye mayıs ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de mayıs ayı işsizlik oranları geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan artışla yüzde 12,9 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2020'ye ait iş gücü istatistiklerini açıkladı. Söz konusu verilere göre, mayıs ayında işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3 milyon 826 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde işsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 12,9 oldu.

İşsizlik oranı mayısta bir önceki aya göre de 0,1 puan arttı. Bu dönemde 15-24 yaş grubunda genç işsizlik oranı 1,6 puan artarak yüzde 24,9 oldu. 15-64 yaş grubunda ise 0,1 puan artışla yüzde 13,2 olarak kayıtlara geçti.

İstihdam İstihdam edilenlerin sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 411 bin kişi azalarak 25 milyon 858 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 4,7 puan azalarak yüzde 41,4 oldu. Mayıs 2020'de istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 308 bin, sanayide 274 bin, inşaatta 206 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 622 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 55,6'sı hizmet, yüzde 20,4'ü sanayi, yüzde 18,8'i tarım ve yüzde 5,2'si inşaat sektöründe yer aldı.

İş gücüne katılım İş gücü mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 2 milyon 742 bin kişi azalarak 29 milyon 684 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı da 5,3 puanlık düşüşle yüzde 47,6'ya geriledi.

Kayıt dışı çalışanların oranı ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 4,7 puan azalarak yüzde 29,7 olarak kaydedildi. DİSK-AR raporu: TÜİK'e göre iş aramayan işsiz değil Türkiye Devrimci İş Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) geçen ay yayınladığı DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın görünümü raporunda ise bir önceki aya yönelik TÜİK'in açıkladığı rakamlarla ilgili olarak "TÜİK'in dar tanımlı işsizlik oranı ve sayısı COVID-19'un yarattığı depremi yansıtmayacak kadar düşük açıklandı. TÜİK'in dar tanımlı işsizlik verileri gerçeği yansıtmıyor" denmişti. Mart-Nisan-Mayıs dönemini kapsayan raporda COVID-19 etkisiyle revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybının 17,7 milyonu aştığı tahminine yer verilmişti. Revize edilmiş geniş tanımlı işsizlik ve iş kaybı oranının ise yüzde 52 olarak hesaplandığı kaydedilmişti.

Raporla ilgili basın açıklamasında "COVID-19 döneminde yaygın olarak işten çıkarma yerine kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği kullanılması nedeniyle milyonlarca işçi çalışmadığı halde istihdamda gözüküyor. TÜİK'in yöntemine göre, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği alan işçiler iş aramadıkları için işsiz sayılmıyor" ifadelerine yer verilmişti.

DW/BW,EC

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