Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Başkanı Nuri Kolaylı, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi saldırıları sonucu 33 askerin şehit edilmesine ilişkin, "Milletçe büyük bir üzüntü içindeyiz. Devletimizin bu hain saldırıya karşı hamlelerinin milletçe arkasındayız." ifadesini kullandı.

TGK'den yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kolaylı, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlen saldırıyı şiddetle lanetlediklerini belirtti.

Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla, uluslararası anlaşmalara uygun şekilde İdlib'de bulunan askerlerden 33'ünün hain bir saldırı sonucu şehit edildiği vurgulayan Kolaylı, şunları kaydetti:

"Milletçe büyük bir üzüntü içindeyiz. Devletimizin bu hain saldırıya karşı hamlelerinin milletçe arkasındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Senatosu da İdlib'deki saldırıda şehit düşen 33 Mehmetçik için başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, "Ülkemizin savunması ve vatanın güvenliği için görev yapan kahramanlarımıza, insanlıktan nasibini almamış alçaklar tarafından kalleşçe saldırı düzenlenmiştir. Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu olarak bu saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Şehit olan askerlerin ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulunulan mesajda, Türk milletinin ve devletinin yapılan her saldırıya gerekli cevabı vereceğine inancın tam olduğunu vurgulandı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini sağlamak ve mazlumlara kalkan olmak için İdlib'deki görevlerini sürdürmektedir. Yapılan anlaşmalar ve ortak mutabakata bağlı kalınarak yürütülen bu operasyon, bir takım şer odakları ve kural tanımaz rejim güçleri tarafından sonlandırılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizin sınır güvenliği ve milletimizin bekası açısından devletimizin yürüttüğü bu hassas çalışmaları Bursa Uludağ Üniversitesi olarak sonuna kadar destekliyoruz. Devletimiz bu insanlık dışı saldırının karşılığını ivedilikle ve misliyle verecektir. Milletimiz, bu elim gelişme karşısında sağduyulu olmalı ve devletimizin yanında yer almaya devam etmelidir. Türkiye'yi haklı mücadelesinde hiçbir güç yolundan çeviremeyecektir. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun."