Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

İdlib'de görev yapan 33 askerin, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olmasının ardından birçok sanatçı başsağlığı mesajı yayımladı.

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İdlib'de görev yapan 33 askerin, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olmasının ardından birçok sanatçı başsağlığı mesajı yayımladı.

Sanatçı Hülya Koçyiğit saldırıdan duyduğu üzüntüyü, "Mübarek gecede aldığımız haber, 33 Mehmetçiğimizin şehit edilmesi, yüreğimi yaktı. Allah Türk Silahlı Kuvvetlerini korusun ve güç versin. Hakikaten yüreğim yanıyor. Şehitlerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifa, milletimize sabır diliyorum." ifadeleriyle dile getirdi.

Derin bir acı içinde olduğunu aktaran sanatçı Türkan Şoray da "Yüreğimiz dağlandı. 33 evladımızı kaybettik. Ailelerine Allah'tan sabırlar diliyorum. Nurlar içinde yatsınlar. İnşallah bu aldığımız son acı haber olur ve ülkemize barış gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı Fatma Girik, acısını şu sözlerle paylaştı:

"Bugün karanlık bir sabaha uyandık. 33 çocuğumuz şehit oldu. Ailelerine sımsıkı sarılsam, acılarını bir iğne ucu kadar hafifletsem keşke ama hiçbir şey yüreğimizdeki bu acıyı soğutamaz. Ülkeme barışın, huzurun bir an önce gelmesini diliyorum. Başımız sağ olsun."

Sanatçı Selda Alkor ise "Çok üzgünüm. Tüm Türkiye gibi kalbim yanıyor. Başta şehitlerimizin ailelerine ve tüm Türkiye'ye sabır diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce şifa bulmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sanatçı Hale Soygazi de "Ocaklara düşen ateş bizi de yaktı. Çok üzücü. Başımız sağ olsun. Bir an önce bölgemizin kalıcı, barışçıl bir çözüme kavuşmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Kerem Alışık da yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle aktardı:

"Canımız çok yandı. Acımız çok büyük. Yüreğimiz kan ağlıyor. 33 evladımızı yitirdik. Ailelerinin acısını yüreğimde hissediyorum. Kalbim Mehmetçiğimizle çarpıyor. Bölgeye, ülkemize kalıcı barışın gelmesi en büyük duam."

Aydan Şener ise bu acıyı tarif edecek cümle bulamadığını kaydederek, "Tüm dualarım Mehmetçiğimizle. Canım, canımız yanıyor. Şehitlerimize rahmet, tüm Türkiye'ye ve ailelerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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