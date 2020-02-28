Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da, siyasi partilerin il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesini kınayarak başsağlığı mesajı yayımladı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, yaptığı yazılı açıklamada, tarihe savaş suçlusu olarak geçecek Esed ve rejim unsurlarının, İdlib'deki alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceğini belirtti. Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak için üzerine düşen tüm görev ve sorumluluğu yerine getireceğini ifade eden Tever, ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi.

Tever ayrıca, İl Başkanlığı olarak yapılacak olan tüm etkinlik, toplantı ve kongreleri erteleme kararı aldıklarını aktardı.

"Türkiye en yüksek seviyeden bu kararlılığın mesajını vermiştir"

Memur-Sen Sakarya İl Temsilcisi Murat Mengen de yaptığı açıklamada, İdlib'de TSK unsurlarına yapılan saldırı sonrası şehit düşen Mehmetçiğe Allah'tan rahmet dileyerek çok büyük acı yaşadıklarını belirtti. Her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklenen Suriye'den Türkiye'ye yapılan saldırıları önlemek amacıyla bölgede bulunan askerlere yapılan saldırının hiçbir gerekçeyle kabul edilir olmadığını aktaran Mengen, diplomasi, savaş ve insanlık hukuku çiğnenerek yapılan bu ve benzeri alçakça saldırılar karşısında sessiz kalan veya saldırının ortağı olan devletlerin, barış ve güvenli bölgenin tesisi için gerekli duyarlılığı göstermediğine işaret etti.

Gazeteci birliklerinden destek

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Zeki Aydıntepe de şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi. Alçakça saldırılarla Türkiye'yi sindirmek isteyenlerin bunu asla başaramayacağını dile getiren Aydıntepe, dün olduğu gibi bugün de devletin ve milletin kararlı duruşuyla hainlerin planlarının bozulacağını ifade etti.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sezai Matur da saldırıyı kınadı.

Şehit ailelerine ve Türk milletine başsağlığı dileyen Matur, Türkiye üzerinde egemenlik kurmak isteyen dış güçlerin gerçek yüzünü de gösteren bu hain saldırıya gereken cevabın verileceğine inançlarının tam olduğunu belirtti.

Kocaeli

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, yayımladığı mesajında, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak, Suriye'de insani bölge oluşturarak göç dalgalarını önlemek ve aynı zamanda Türkiye'nin bütünlüğüne kasteden terör örgütlerine geçit vermemek için İdlib'de görevli kahraman askerlere yönelik hain saldırının milleti derinden üzdüğünü belirtti.

Bu saldırıda şehit düşen 33 kahraman askere Allah'tan rahmet, Türkiye'ye başsağlığı dileyen Ellibeş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yaralı askerlerimize Yüce Rabb'imden şifa diliyorum. İdlib'de meydana gelen bu alçak saldırı nedeniyle AK Parti Genel Merkez kararıyla ilimizdeki bütün parti ve belediye etkinlik ve programlar iptal edilmiştir. Bu karara bugün gerçekleştireceğimiz 28 Şubat Post-Modern Darbesi 23. yıl dönümüyle ilgili basın açıklaması ve hafta sonu gerçekleşecek Derince ve Başiskele ilçe kongrelerimiz de dahildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kalleş saldırının hesabını en ağır şekilde sormaktadır ve sormaya devam edecektir."

Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Zafer Mutlu da taziye mesajı yayımlayarak mübarek Regaip Gecesi'nde askerlere yapılan hain saldırının ardından gelen acı haberlerin yürekleri yaktığını belirtti.

Bolu

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu kalleş saldırının hesabını en ağır şekilde sorduğunu ve ve sormaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak, Suriye'de insani bölge oluşturarak göç dalgalarını önlemek ve aynı zamanda Türkiye'nin bütünlüğüne kastetmiş terör örgütlerine geçit vermemek için İdlib'de görevli kahraman Türk askerlerine yönelik yapılan hain saldırının Türk milletini derinden üzdüğünü ifade eden Doğanay, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, millete de başsağlığı dilediğini kaydetti.