Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

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İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Malatya'da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:50 Kaynak: AA
İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Malatya'da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.
Kent merkezinde bulunan Söğütlü Cami'sinde İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Yeni Cami İmamları Bünyamin Kaya ve Mehmet Şentürk tarafından Kur'an-Kerim okundu.
Çok sayıda kişinin katıldığı programda şehitler için dualar edildi.
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