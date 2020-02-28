Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

14 dakika önce

Düzce ve Zonguldak'ta vatandaşlar, taksiciler, minibüsçüler ve otobüsçüler araçlarını Türk bayrakları ile donatarak, İdlib'deki saldırıyı kınadı.

Düzce ve Zonguldak'ta vatandaşlar, taksiciler, minibüsçüler ve otobüsçüler araçlarını Türk bayrakları ile donatarak, İdlib'deki saldırıyı kınadı.

Düzce'de servis minibüsleri ve otobüs şoförleri, İdlib'de saldırıları önlemek, Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek amacıyla bölgede bulunan Mehmetçiğe destek için İl Jandarma Alay Komutanlığı önünde toplandı.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla şehir turu atıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde duran gruptakiler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Grup adına konuşma yapan İsa Üçüncü, İdlib'de yaşanan hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını, Türk milletinin Mehmetçiğin yanında olduğunu söyledi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye, Düzce, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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