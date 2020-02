Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

İzmir'de iş dünyası meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, yaptığı açıklamada şehitlere rahmet diledi.

Türkiye'nin yıllardır milyonlarca Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yaptığına işaret eden Kestelli, "Yeni insani dramların yaşanmaması için Suriye topraklarında barışçıl amaçlarla bulunan ülkemize karşı yapılan bu saldırı, hiçbir şekilde kabul edilemez. Birleşmiş Milletler ve NATO başta olmak üzere, varlık sebebi küresel barış olan kurumların bir an önce devreye girip daha fazla şehit vermeden gerekli tedbirleri alması ve artık bir insanlık sorunu haline gelen Suriye meselesinin kökten çözümünü sağlaması elzemdir. Türk iş dünyası olarak tüm varlığımızla ülke yönetiminin ve ordumuzun arkasında olduğumuzun bilinmesini isterim." ifadesini kullandı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de saldırıyı kınadı.

Türkiye'nin menfaatleri ve güvenliğinin söz konusu olduğu bu süreçte devletin yanında olduklarını vurgulayan Özgener, "Suriye'de rejimin insanlığa karşı işlediği suçların durdurulması amacıyla Astana sürecinin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz." mesajı verdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise Türk askerinin İdlib'de uluslararası anlaşmalardan doğan yetkisiyle, Türkiye'yi terör unsurlarından korumak için bulunduğuna dikkati çekti.

NATO müttefiki olan Türkiye'nin bu süreçte hak ettiği desteği görmeyi beklediğinin altını çizen Eskinazi, "İdlib, Libya ve diğer noktalarda Türk askerinin daha fazla kayıp vermemesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda askeri ve siyasi yetkilileri daha stratejik davranmaya davet ediyorum. Son bir ayda 43 şehit verdik. İdlib'deki durum son derece endişe verici. Bundan sonraki süreçte şehit vermemek için askeri tedbirlerin arttırılması gerektiği anlaşılıyor. Zaman yitirmeden ve başka şehitler vermeden bu tedbirler alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden yapılan açıklamada da ise Türk ordusunun ülkenin hak ve menfaatlerinin teminatı olduğuna vurgu yapıldı.

Türk ordusunun birçok milletin de umudu olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, sınır güvenliğimiz ve milli bekamız için devletimizin yürüttüğü tüm çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Mehmetçiklerimizin içinde bulunduğu tüm şartlardan muzaffer çıkmasını temenni ederiz. Barış ve huzur ortamının tesisi ve bölgenin güvenliği için Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunduğu sırada hani bir saldırı sonucu şehadete yürüyen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa ve aziz milletimize başsağlığı dileriz."

Ege Üniversitesi Senatosu ise "Yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olan rejim güçlerinin, askerlerimize yönelik hain saldırısını şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Manisa'da bir itfaiye personeli, İdlib'de görevli askerlere destek amacıyla mesaiye kamuflajını giyerek geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde çalışan 46 yaşındaki 6 çocuk ve 2 torun sahibi Alaattin Karabulut, dün akşam İdlib'den şehit haberlerini aldığından beri uyuyamadığını belirterek, "Türkiye'de her vatandaşımız her an ordumuzun yanında hazır ve nazır bir şekilde bekliyoruz." dedi.