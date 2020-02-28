Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Namaz kılan cemaat Cuma namazının ardından basın açıklaması için toplanan kalabalık Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan'ın açıklaması Slogan atan vatandaşlar ADANA - Adana'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33...

Namaz kılan cemaat

Cuma namazının ardından basın açıklaması için toplanan kalabalık

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan'ın açıklaması

Slogan atan vatandaşlar ADANA - Adana'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı kınayarak protesto etti.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Adana, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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