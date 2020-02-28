Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

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Namaz kılan cemaat Cuma namazının ardından basın açıklaması için toplanan kalabalık Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan'ın açıklaması Slogan atan vatandaşlar ADANA - Adana'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33...
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:02 Kaynak: AA
Namaz kılan cemaat
Cuma namazının ardından basın açıklaması için toplanan kalabalık
Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan'ın açıklaması
Slogan atan vatandaşlar ADANA - Adana'da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı kınayarak protesto etti.
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