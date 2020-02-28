Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe destek verdi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe destek verdi.

Er, federasyon binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hain saldırıya karşı hamlelerinin milletçe arkasında olduklarını belirten Er, şunları kaydetti:

"Bölgenin en büyük silahlı kuvvetler gücünü elinde bulunduran Türkiye'nin, bu hain saldırıya karşı rejim güçlerine misliyle cevap verilmiş, verilmeye de tüm hızıyla devam edilmektedir. Bu tarihi günde muhalefeti, iktidarı Suriye konusunda birlik ve beraberlik içinde Suriye'de büyük ve kapsamlı bir operasyon başlatan Türk Silahlı Kuvvetlerimize büyük bir moral verecek, arkasında duracak tek sesli bir dayanışma sağlamalıdır. Bu süreçte ülkemizin buna ihtiyacı vardır. Türk silahlı kuvvetlerimizin başlattığı operasyonlar için başarılar diliyor, tekrar yeni şehitlerimizin olmaması için yüce rabbimize dua ediyoruz."

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya Başbakanı Merkel, Türk askerlerine yapılan acımasız saldırıları kınayarak, rejim ve...
Alanyasporlu taraftarlardan dikkat çeken pankartlar: Gök girsin kızıl çıksın İdlib'te Türk askerlerine yapılan saldırı sonrası Londra, Paris ve Berlin'den destek açıklamaları TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 21:40:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]