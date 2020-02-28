Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Malatya'daki Söğütlü Cami'de şehit olan askerler için Yeni Cami İmamları Bünyamin Kaya ve Mehmet Şentürk, Kur'an-Kerim okudu ve dualar etti.

Malatya'nın Darende ilçesindeki tarihi Somuncu Baba Camisi'nde ise cuma namazı öncesi Yasin ve Fetih sureleri okundu, dua edildi.

Yeni Malatyaspor Kulübünden yayımlanan mesajda "Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından cuma namazı kıldırıldı. Hutbede birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Taştan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, yakılarına da sabır temennisinde bulundu.

Cuma namazı sonrası aynı camide müftü Mehmet Taştan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Namazın ardından tüm şehitler için dua edildi.

Esnafa Türk bayrağı dağıtıldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ise belediye tarafından esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, yaptığı açıklamada, şehit olan askere Allah'tan rahmet yaralı olanlar şifa diledi. Günün birlik günü olduğunu vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Mehmetçiğe moral vermek ve tek vücut halinde İdlib operasyonuna destek olmak amacıyla bayrak seferberliği başlattık. Acımız büyük, İdlib'de kahraman evlatlarımızı şehit verdik. Ancak biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bu zorlu günler, birbirimize daha da sıkı kenetlendiğimiz günlerdir. Bu kenetlenmenin en büyük simgesi şehit kanlarıyla boyanmış al bayrağımızdır. Biz de bu sebeple esnafımıza al bayrağımızı dağıttık."

Gaziantep'ten kınama mesajları

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, yazılı açıklamasında, İdlib'den gelen acı haberlerin yürekleri dağladığını belirtti. Rejim güçlerinin Türk askerlerine yönelik yaptığı bu haince saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getiren Büyükekşi, "Türkiye büyük ve güçlü bir devlettir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Devletimizin alacağı her türlü kararın yanında olacağız. Acımız çok büyüktür. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de bölgede bulunan Türk askerlerinin sınır güvenliğimizin sağlanması için görev yaptığını kaydederek "Bu misyonu üstlenen Mehmetçiklerimizin, ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanındayız. Üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmeye hazırız. Bu olaylar gösteriyor ki milletçe kenetlenmek ve bir olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan da Türk milletinin böyle ortamlarda birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesi ve devlete her anlamda destek olması gerektiğine işaret ederek "Ev ve iş yerlerimizi bayraklarla donatmalı, düşmanlarımıza karşı kenetlenmeliyiz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verdi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de bu saldırının sorumlularının hesap vereceğini aktararak "Gaziantepli sanayiciler olarak milli güvenliğimizi sağlamak amacıyla Suriye'de bulunan Mehmetçiğimizin ve devletimizin yanındayız. Bu konuda bizlere düşecek olan her türlü desteğe hazırız. Allah Mehmetçiğimizin tırnağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Kilis'te 100 hatim indirildi

Kilis Kardelenler Akademi Derneği (KİKAD) ve İl Müftülüğü iş birliğiyle İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için 100 hatim indirildi.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, İdlib'den gelen şehit haberleri sonucu millet olarak büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Şehit haberleriyle tüm Türkiye'nin hüzne boğulduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Dün akşamdan beri kardeşlerimiz büyük bir olgunlukla dualar edip hatmi şerifler okuyor. KİKAD olarak hanım kardeşlerimiz 33 hatim okudular. Kur'an kurslarımızdaki hocalarımız ve öğrencilerimizle sayı 100'e ulaştı ve halen okumaya devam ediyoruz. İnşallah Kur'an ile beraber bereket bulacağız ve sabrımızı artıracağız. Şehadet önemlidir peygamberlikten sonra en yüksek mertebedir buna inanıyoruz."

Programa Vali Recep Soytürk, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada kentin bazı sokakları da Türk bayraklarıyla donatıldı.

Adıyaman

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise İdlib'de Türk askerlerine yönelik alçakça saldırıyı kınadı. Günün birlik günü olduğunu belirten Kılınç, "Tarihin her döneminde yüce Türk milletimizi bahtiyar kılan en önemli özelliğimiz al bayrağımız etrafında milli şuur içerisinde, birlik ve beraberliğimizi perçinlemektir. Bugün de birlik günümüzdür. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz de Suriye'den gelen acı haberin yürekleri dağladığını belirtti. Acılarının büyük olduğunu dile getiren Deniz, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklenen Suriye'den ülkemize yapılan saldırıları önlemek amacıyla bölgede bulunan askerlerimize yapılan saldırı, hiçbir gerekçeyle kabul edilir bir durum değildir." şeklinde konuştu.