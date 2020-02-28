Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Karadeniz bölgesindeki bazı üniversiteler, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi saldırıları sonucu 33 askerin şehit edilmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, yayımladığı mesajda, Türk milletine başsağlığı dileyerek, "Suriye'nin İdlip kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosundan yapılan açıklamada, Türk askerine yönelik hain saldırı sonucu 33 şehit verildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Meşruiyetini kaybetmiş Suriye yönetimi ve onun emperyal yandaşları tarafından gerçekleştirilen bu saldırıyı ve arkasındaki karanlık zihniyeti nefretle kınıyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Karadeniz Teknik Üniversitesi camiası olarak Türk milletinin göz bebeği olan Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu beyan ediyor, hür dünyayı barıştan yana tavır almaya davet ediyoruz. Bu vesile ile Türk milletinin birlik ve bütünlük içerisinde tarihten getirmiş olduğu asaleti ile tüm oyunları bozacak güçte ve kudrette olduğunu insanlığın dikkatine bir kez daha sunuyoruz."

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünün mesajında, İdlib bölgesinde hain saldırı sonucu şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce millete baş sağlığı, yaralı askerlere acil şifalar dilendi.

Gümüşhane Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da İdlib'de, şiddeti ve insani krizi sonlandırmak amacıyla görev yapan askerlere yönelik hain saldırı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileğinde bulunuldu.

Yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can da taziye mesajında, Suriye'nin İdlib kentinde yapılan hain saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Saldırı sonucunda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, mesajında, "İdlip'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden yapılan açıklamada da şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünün açıklamada, Türk milletine başsağlığı temenni edilerek şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin İdlip bölgesinde masum çocukları, kadınları ve silahsız halkı korumak için tedbir alan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri unsurlarımıza 27 Şubat 2020 Perşembe günü itibarıyla menfur bir saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırıda 33 askerimiz şehit olmuş, birçok askerimiz ise yaralanmıştır. Bayburt Üniversitesi ailesi olarak bu menfur saldırı sonucunda şehit olan Mehmetçiklerimize Cenabı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."