Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Tekirdağ ve Edirne'deki camilerde İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için dua edildi.

Tekirdağ kent merkezinde bulunan Rüstempaşa Cami'sinde şehit askerler için Süleymanpaşa Müftüsü Ayhan Okur tarafından Kur'an-Kerim okundu.

Camide şehitler için dualar edildi.

Müftü Okur, cuma hutbesinde şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Edirne

Edirne'deki tarihi Eski Cami'de, İdlib şehitleri ve Suriye'deki Mehmetçik için dua edildi.

Kılıçla hutbe geleneğinin sürdürüldüğü camide, vatandaşlar ellerini semaya açarak İdlib şehitleri için dua etti, Allah'tan Türk ordusuna yardım niyazında bulundu.

Eski Cami Müezzini Hasan Cerrah, hutbede, Türk ordusunun daima mazlumun yanında zalimin karşısında olduğu belirtti.



Terörden bunalan coğrafyalara barış getirmek için sefere çıkan Mehmetçiğin hain bir saldırıya uğradığını ifade eden Cerrah, "Acımız büyük, yüreğimiz buruktur. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Yüce Rabb'im yaralılarımıza şifalar ihsan etsin. Bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.



Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlendiğini dile getiren Cerrah, şöyle devam etti:



"Birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tuttukça, karşı koyamayacağımız hiçbir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Hiç şüphemiz yok ki Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla hainlerin oyunları bozulacak, zalimlerin tuzakları ayaklarına, hileleri başlarına dolanacaktır. Dün olduğu gibi bugün de zafer, Hakk'ın ve hakikatin yanında yer alan aziz milletimizin olacaktır."