"Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu' - Son Dakika

"Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu"

6 saat önce

Tekirdağ'daki camilerde İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için dua edildi.

Tekirdağ'daki camilerde İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için dua edildi.

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Tekirdağ'da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Kent merkezinde bulunan Rüstempaşa Cami'sinde İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için İlçe Müftüsü Ayhan Okur tarafından Kur'an-Kerim okundu.

Çok sayıda kişinin katıldığı programda şehitler için dualar edildi.

Okur, Cuma hutbesinden şehit olan askerlere rahmet, ailelere sabır dileyerek şu ifadeleri kaydetti:

"Bu öyle bir iman ve vatan aşkıdır ki Cenabıhak, bu aşkla toprağa düşenleri şöyle müjdelemektedir, 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler, Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar."

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Tekirdağ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:27 Kaynak: AA
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