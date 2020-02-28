Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çolakbayrakdar, mesajında, hain saldırı sonucu kahraman Mehmetçiğin şehit olduğunu belirtti.

Türk milletine ve şehitlerin kederli ailelerine başsağlığı dileyen Çolakbayrakdar, saldırıları yapan rejimi ve destekçilerini nefretle kınadığın ifade etti.

"Devletimiz, hain saldırıya karşı anında misliyle karşılık verdi ve vermeye de devam ediyor." diyen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Rabb'im inşallah bu topraklarda yaşayan Türk milletine bir daha şehit acısı yaşatmasın. Rabb'imden duamız bir daha böyle kara bir günün yaşanmamasıdır. Düşman, hain planlar içinde olsa da bizler, birlik ve beraberlik içerisinde her zaman devletin bekası, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için tek yürek olarak yaşamaya devam edeceğiz. Yapılan bu hainlikleri ise asla unutmayacağız. Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "Ordumuzun sonuna kadar yanındayız"

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci de mesajında, Suriye'den gelen acı haberin herkesi derinden üzdüğünü vurguladı.

"Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." diyen Büyüksimitci, devletin ve ordunun her zaman yanında olduklarını belirterek, "Biz devletimizle milletimizle bir ve beraber oldukça aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Devletimizin hainlere gereken cevabı en kısa sürede vereceğinden hiç şüphemiz yoktur. Biz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin ve ordumuzun sonuna kadar yanındayız. Allah bizleri her türlü badirelerden korusun. Ordumuzu muzaffer eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.

Kayseri Sanayi Odası, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in İdlib konusunda olağanüstü toplanması talebine cevap verdi 33 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Almanya, İngiltere ve Fransa'dan destek mesajları geldi Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 22:09:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]