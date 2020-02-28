Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Sakarya'da, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya'da, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin hava saldırıları sonucu şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cuma namazını eda etmek için Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kampüs Camisi'ni dolduran öğrenciler ve vatandaşlar, İdlib'de hayatını kaybeden şehitler için dua etti. Öğrenciler ve vatandaşlar, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.

Karabük'te öğrencilerden bayraklı yürüyüş

Karabük'te de bir grup öğrenci, İdlib'de saldırıları önlemek, Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek amacıyla bölgede bulunan Mehmetçiğe destek için Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplandı. Şirinevler ve Yenişehir mahallelerinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen grup, Askerlik Şubesi önüne gelince saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Yürüyüşlerini Kent Meydanı'nda sonlandıran grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye, Sakarya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:31 Kaynak: AA
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