Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Kırıkkale'de Kur'an-ı Kerim okundu, Sivas'ta Vali Salih Ayhan ve protokol üyeleri birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde cuma namazı öncesi şehit askerler için din görevlileri Murathan Önder ve Yakup Öney tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.



Çok sayıda kişinin katıldığı programda, İl Müftüsü Şahin Yıldırım şehitler için dua etti.

Vatandaşlardan Mutlu Aygar, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şehitlerimize dua ettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Hepimiz birer şehit adayıyız. Vatan için her zaman hazırız. Bu vatan bölünmez, kimse bölemeyecek." dedi.

Gökhan Dolu ise "Biz devletimizin ve yöneticilerimizin arkasındayız. Her türlü cesur kararda gereken bedel neyse ödemeye hazırız. Millet olarak bir bedel ödemek gerekiyorsa buna hazırız." diye konuştu.

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Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulu Cami'deki cuma namazı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hain ve alçak saldırı sonucu 33 vatan evladının şehit olduğunu hatırlattı.

Şehitlerin yürekleri dağladığını belirten Ayhan, "Bedenimiz burada olsa da ruhumuz, kalbimiz sınır ötesi harekatında memleketimizin istikbali, istiklali, milletimizin istikbali için gece gündüz gözünü kırpmadan fedakarca çarpışan Mehmetçiğimizin yanındaydı." ifadesini kullandı.



Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Tüm kurum amirlerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, siyasi parti il başkanlarımızla Ulu Cami'de vatandaşlarımızla birlikte cuma namazı kılarak bu duygularımızı, hissiyatımızı paylaşalım, ilacımız olan birlik ve beraberliği göstermiş olalım istedik. Vatandaşlarımızdan sükunetli, dirayetli, metanetli olmalarını, herhangi bir provokasyona karşı duyarlı olmalarını özellikle istirham ediyoruz. İlimizde de bu konuda güzel bir hassasiyet, güzel bir anlayış, beraberlik ve birliktelik var."

Açıklama sırasında, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü de hazır bulundu.