Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği saldırıyı kınadı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği saldırıyı kınadı.

Prof. Dr. Taş, yayınladığı kınama mesajında, kahraman Mehmetçiğe karşı İdlip'te düzenlenen hain saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunduklarını ifade etti.

Yürekleri dağlayan acıyı ifade edecek bir söz bulunmadığını vurgulayan Prof. Dr. Taş, "Allah, Regaip Kandili gecesinde şehitlik makamına yükselen kahraman askerlerimize rahmet etsin. Bu mübarek günde dualarımız, vatanımız için kanlarını akıtan şanlı gazilerimizin yanındadır. Evlatlarımızın acılı ailelerinin ve yüce milletimizin başı sağ olsun." ifadesinde bulundu.

İbrahim Taş, İdlip, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'in İdlib konusunda olağanüstü toplanması talebine cevap verdi 33 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Almanya, İngiltere ve Fransa'dan destek mesajları geldi Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 22:09:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]