Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadını oluşturan sivil toplum kuruluşları, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırısında şehit olan askerler için taziyede bulundu.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Türkiye- Avrupa Birliği (AB) Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadını oluşturan sivil toplum kuruluşları, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırısında şehit olan askerler için taziyede bulundu.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye Ziraat Odalar Birliği (TZOB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) oluşturduğu Türkiye-AB KİK Türkiye Kanadından yapılan ortak açıklamada, Mehmetçiklerin şehit olmasından duyulan üzüntü ifade edildi.

Açıklamada, birlik ve beraberlik çağrısında bulunulurken, şunlar kaydedildi:

"Hepimizin yüreği yanıyor, içimizde fırtınalar kopuyor. Türk milleti bu acı günü unutmayacaktır. Vatanın huzuru ve güvenliğini müdafaa etmek için şehadete yürüyen kahraman askerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin, ailelerine sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar nasip etsin. Milletimizin başı sağ olsun. Türk milleti olarak bir ve bütünüz. Her zaman olduğu gibi, devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Cenabıhak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı
Almanya Başbakanı Merkel, Türk askerlerine yapılan acımasız saldırıları kınayarak, rejim ve... 33 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından Almanya, İngiltere ve Fransa'dan destek mesajları geldi Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 22:09:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]