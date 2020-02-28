Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

7 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesine ilişkin Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği (BYD) Başkanı, ATSO Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı tepkilerini dile getirerek devletin ve TSK'nin yanında oldukları mesajını verdi.

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Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesine ilişkin Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği (BYD) Başkanı, ATSO Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı tepkilerini dile getirerek devletin ve TSK'nin yanında oldukları mesajını verdi.

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği (BYD) Başkanı Sezer Küçükkurt, milletçe büyük bir üzüntü içinde olduğumuzu ifade etti.

Küçükkurt, "Suriye başta olmak üzere, dünyanın her bölgesinde şanlı devletimiz ve kahraman ordumuzun her adımına olan desteğimiz kanımız ve canımız pahasına devam etmektedir. Türk milletine karşı yapılan her saldırının cevabının misliyle verilmesi en büyük arzumuzdur." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen de Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki operasyonunu desteklediklerini ve askerimizin yanında olduklarını belirtti.

Sezen, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzey bastısında PKK/ YPG terör örgütlerine ve rejim güçlerine karşı suni haritaların hazırlanmasının önüne geçmek amacıyla bölgenin güvenliğini sağlamak ve ülkemizin çıkarlarını korumak için yaptığı operasyonda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar dilerim. Operasyonda görev alan Mehmetçik'imize de muvaffakiyetler diliyorum. Aziz milletimizle beraber dualarımızdasınız." ifadelerini kullandı.

Devletimizin yanındayız

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, mübarek bir gece olan Regaib Kandili'nde yapılan hava saldırısında Mehmetçiklerimizin şehit olduğunu kaydetti.

Hepimizin yüreğini yakan bu saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar dilediğini belirten Serteser, şöyle devam etti:

"Milletimizin başı sağolsun.

Afyonkarahisarlı iş insanları ve sanayiciler olarak, kahraman ordumuzun ve devletimizin yayındayız. Dualarımız, bizlerin huzuru ve güvenliği için fedakarca görev yapan Mehmetçiklerimiz içindir. Ülkemiz, birlik ve beraberlikle bu sıkıntılı günleri de inşallah aşacaktır."

AK Parti, Suriye, Afyon, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:58 Kaynak: AA
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