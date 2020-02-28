Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Tekirdağ'da bazı protokol üyeleri, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, mesajında, şehit haberlerini üzüntüyle öğrendiğini aktararak, "İdlib'de vatan evlatlarımızı, Mehmetçiklerimizi şehit vermenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Yüreklerimizi yakan bu acılar son bulsun, milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de saldırının Türk milletini derinden üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Allah'ım cuma günü hürmetine sen şehitlerimize rahmet eyle, sevenlerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar ver. Mehmetçiğimizi koru kolla, gücüne güç kat. Düşmanlarımızın kalbini büyük Türk milletinin gücünün korkusuyla sar. Birlik ve beraberlik duygumuzu arttır, her türlü bölücülükten ve fitneden muhafaza eyle."

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin de şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Türkiye Süt Üreticileri Birliği Başkanı Tevfik Keskin ise ülke olarak birlik olunması gerektiğini belirterek, saldırı sonucu şehit olan askerlere rahmet diledi.