Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

12 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe destek verdi.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Mehmetçiğe destek verdi.

Er, federasyon binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hain saldırıya karşı hamlelerinin milletçe arkasında olduklarını belirten Er, şunları kaydetti:

"Bölgenin en büyük silahlı kuvvetler gücünü elinde bulunduran Türkiye'nin, bu hain saldırıya karşı rejim güçlerine misliyle cevap verilmiş, verilmeye de tüm hızıyla devam edilmektedir. Bu tarihi günde muhalefeti, iktidarı Suriye konusunda birlik ve beraberlik içinde Suriye'de büyük ve kapsamlı bir operasyon başlatan Türk Silahlı Kuvvetlerimize büyük bir moral verecek, arkasında duracak tek sesli bir dayanışma sağlamalıdır. Bu süreçte ülkemizin buna ihtiyacı vardır. Türk silahlı kuvvetlerimizin başlattığı operasyonlar için başarılar diliyor, tekrar yeni şehitlerimizin olmaması için yüce rabbimize dua ediyoruz."

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:11 Kaynak: AA
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