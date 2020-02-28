Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

Milletvekili Açıkgöz, mesajında, vatan uğruna canlarını feda eden kahraman Mehmetçiklere rahmet diledi.

Saldırının ardından TSK'nin Esed rejimi unsurlarına misliyle karşılık verdiğini aktaran Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Mehmetçiklerimize yapılan hain saldırı sonucunda rejim güçlerini, kahraman silahlı kuvvetlerimizle en ağır şekilde vurduk ve vurmaya da devam ediyoruz. Mesele, memleket meselesidir. Gün her zamanki gibi birlik ve beraberlik günüdür. Aziz ve kahraman milletimiz dualarıyla, destekleriyle silahlı güçlerimizin yanlarındadır. Türkiye Cumhuriyeti de gereken cevabı en ağır şekilde vermektedir."

Başkan Arı da mesajında, 33 askerin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü belirterek, Türkiye Cumhuriyetinin bekası için canını hiçe sayarak kahramanca çarpışan tüm vatan evlatlarını saygı ve minnetle andığını ifade etti.



Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyen Arı, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği için gerek ülkemizde gerekse sınırlarımız dışında menfur terör örgütlerine karşı tek vücut olmaya devam edeceğiz. İdlib bölgesinde Mehmetçiğimize karşı yapılan saldırıyı nefretle telin ediyorum." açıklamasında bulundu.

NTSO Başkanı Parmaksız da askerlerin hain bir saldırı sonucu şehit edildiğini belirterek yaralı askerler için acil şifa, şehitlerin yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Nevşehir Belediyesporlu futbolcular Mehmetçik için dua etti

Nevşehir Belediyesporlu futbolcular, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçikler için dua etti.



TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyesporlu futbolcular, hafta sonu kendi evlerinde karşılaşacakları Gölcükspor maçı öncesi antrenman için kulüp tesislerinde bir araya geldi.



Çalışma öncesi teknik heyet ve futbolcular, şehit askerler için dua etti.



Olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren teknik direktör Uğur Balcıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı diledi.



Takım kaptanı Youssef Yeşilmen ise takım arkadaşları ile her zaman dualarıyla Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.