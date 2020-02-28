Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısını kınadı.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda şehadete erişen Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Milletçe birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğu bu günlerde, aklı selim hareket edilmesi gerektiğini dile getiren Saygılı, şunları kaydetti:

"Kahraman askerlerimize yapılan alçak saldırıya gereken cevap misli ile verilecektir. Binlerce yıllık geleneği olan devletimiz, şehitlerimizin kanını yerde şimdiye kadar bırakmamış, bu saldırı sonrasında da şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacak ve bayrağa uzanan elleri yerinde kıracaktır. Mehmetçiklerimiz, büyük bir kararlılıkla canını da ortaya koyarak mücadele etmekte, onurlu bir duruş sergilemektedir. Vatansever Kırıkkaleli hemşehrilerimiz ile birlikte bu zorlu süreçte milli birlik ve beraberlik ruhumuzu sürekli canlı tutmamız, Türkiye Cumhuriyet devletinin yanında olmamız gerekiyor."