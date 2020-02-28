Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ile Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ile Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kayseri'de dernek binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavuz, İdlib'de sivilleri korumakla görevli Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yapılan hain saldırıyı tüm şehit aileleri ve kahraman gaziler adına şiddetle kınadıklarını belirtti.

Bu hain saldırının Türk milletini yıldıramayacağını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin azmini ve kararlılığını sarsmayı hedefleyen bu tür saldırılar asla milletimizi ve ordumuzu yıldıramayacaktır.

Bu tarifsiz acıyı sinesinde derinden hisseden milletimiz, bütün iç ve dış düşmanlara karşı tarihten aldığı güç ve azimle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Türk milleti için gün Çanakkale'dir, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, Sarıkamış'tır. Tüm zorluklarına ve acılarına rağmen birbirimize kenetlenme, birliğimizi, dirliğimizi koruma günüdür. Acısını yüreğimizde derinden hissettiğimiz aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize başsağlığı, yaralı gazilerimize acil şifalar dileriz."

Sosyal medyada çok sayıda kirli bilginin dolaştığını aktaran Yavuz, vatandaşların devletin resmi açıklamalarına itibar etmesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberleri değerlendiren Yavuz, "Kararı destekliyoruz. Biz milyonlarca Suriyeli mülteciyi ülkemizde misafir ediyoruz ama Avrupa sözünde durmadı." dedi.

Kırşehirli şehit ailelerinden birlik mesajı

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'deki hain saldırının milleti derinden yaraladığını belirterek şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Yıllardır terör örgütleriyle mücadele eden Türk milletinin hiçbir zaman birlik ve beraberliğinden ödün vermediğine dikkati çeken Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Hiçbir saldırı Mehmetçiğimizin azmini, Türkiye'nin mazlum insanlara sahip çıkma arzusunu kıramayacaktır. Milletimiz tek yürek olarak şanlı ordusunun yanındadır. Yaşanan saldırı bizleri derinden üzse de birlik ve beraberliğimizden asla taviz vermeyeceğiz. Devletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, anlayana anladığı dilden cevabını misliyle verecektir."

Kırşehir, Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:34 Kaynak: AA
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