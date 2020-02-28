Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Kırıkkale'de Kur'an-ı Kerim okundu, Sivas'ta Vali Salih Ayhan ve protokol üyeleri birlik ve beraberlik mesajı verdi.

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Kırıkkale'de Kur'an-ı Kerim okundu, Sivas'ta Vali Salih Ayhan ve protokol üyeleri birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kırıkkale'de Nur Cami ve Külliyesi'nde cuma namazı öncesi şehit askerler için din görevlileri Murathan Önder ve Yakup Öney tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Çok sayıda kişinin katıldığı programda, İl Müftüsü Şahin Yıldırım şehitler için dua etti.

Vatandaşlardan Mutlu Aygar, namazın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şehitlerimize dua ettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Hepimiz birer şehit adayıyız. Vatan için her zaman hazırız. Bu vatan bölünmez, kimse bölemeyecek." dedi.

Gökhan Dolu ise "Biz devletimizin ve yöneticilerimizin arkasındayız. Her türlü cesur kararda gereken bedel neyse ödemeye hazırız. Millet olarak bir bedel ödemek gerekiyorsa buna hazırız." diye konuştu.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Kırıkkale, Sivas, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı
İdlib'de yaralanan askerden duygulandıran paylaşım: En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zulüm geldi İdlib'de Türk askerine yönelik provokatif sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 23:14:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]