Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Türkiye Hap Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, her zaman devlete güvendiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızdan ulusal yas ilan edilmesini ve bayrakların yarıya indirilmesini istiyoruz.

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Türkiye Hap Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, her zaman devlete güvendiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızdan ulusal yas ilan edilmesini ve bayrakların yarıya indirilmesini istiyoruz." dedi.

Kumartaşlı, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İdlib'te dün rejim unsurlarınca yapılan saldırı sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kahraman askerlerinin şehit olduğu haberi üzülerek öğrendiklerini söyledi.

Afyonkarahisarlı şehit aileleri ve gazilerinin Türk toplumundan bir isteklerinin olduğunu dile getiren Kumartaşlı, şöyle konuştu:

"Devletimiz ve TSK, binlerce yıllık tarihe ve geçmişe sahiptir. Bu saldırılar, hiç bir şekilde bizim canımızı sıkmaması lazım. Yapılan bu saldırı ancak bizim sakalımızı kesmiştir. Daha arkada, nice kahraman silah arkadaşlarımız ve askerlerimiz bulunmaktadır. Devletimiz büyük bir devlet. İçimiz yanıyor ama içten ve dıştan bizleri yıpratmaya çalışan kötü niyetli kişilere karşı bir ve tek olalım. Özellikle de sosyal medyada dolaşan kirli bilgilere itibar etmeyelim. Bizim yapacağımız şu anda aziz şehitlerimize dua, gazilerimize de sağlık dilememiz lazım."

"Gıyabi cenaze namazları kılınsın"

Kumartaşlı, şehit ailelerinin canının yandığı kadar kimsenin canının yanmadığını belirterek Türk halkının hiç bir şekilde infiale kapılmaması ve sıra dışı olaylara karışılmaması gerektiğini vurguladı.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Kumartaşlı, "Askerlerimiz sınır dışında düşmanla mücadele ediyor. Sınırlarımızın içerisindeki teröristlerin üzerilerine gidiyor. Onlara moral verelim. Biz her zaman devletimize güveniyoruz. Devletimizin yöneticilerine de, Allah'tan kolaylıklar diliyoruz. Şehit aileleri ve gaziler olarak da Cumhurbaşkanımızdan ulusal yas ilan edilmesini ve bayrakların yarıya indirilmesini istiyoruz. Yine ülkemizin her yerinde de aziz şehitlerimiz için gıyabi cenaze namazları kılınmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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