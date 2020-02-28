Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından Konya'da esnaf ve vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek verdi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından Konya'da esnaf ve vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek verdi.

Kent merkezinde, dün düzenlenen saldırıya tepki gösteren ve Mehmetçik için tek yürek olan vatandaşlar, ev ve iş yerlerine Türk bayrağı astı.

Çarşı ve okulların dev Türk bayraklarıyla donatıldığı kentte, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Tarihi Bedesten Çarşısı'nda esnaf İhsan Atçeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün geceden beri büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Söyleyecek söz bulamadığını ve içinin yandığını anlatan Atçeken, "Bu zamanlarda tek tesellimiz insanımızın bir ve beraber olmasıdır. Şehitlerimiz için üzgünüz. Yaralılarımız var, onların sağlığı için dua ediyoruz. Dükkanımızı bayrağımızla süsledik. İnşallah bu badireleri milletçe birlik ve beraberlik içinde atlacağız." diye konuştu.

Özel bir eğitim kurumunda yöneticilik yapan Barış Çağlayan Çakır da Mehmetçiğe yapılan saldırıyı kınadı.

Şehitlerin kanının yerde kalmadığını, kalleş saldırıya misliyle karşılık verildiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz de çok üzgün. Aklıselim ve diplomasiyle de yöneticilerimiz gerekeni yapıyor. Dua ediyoruz. Ülke olarak son birkaç yıldır zor günlerden geçiyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken zamandayız. Ülkemizin ve devletimizin bu sıkıntılı sürecin üstesinden geleceğine inanıyorum."

Suriye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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