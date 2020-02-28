Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Kayseri, Cumhuriyet, Kırıkkale ve Bozok üniversiteleri İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki gösterdi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve beraberindeki öğretim üyeleri, 15 Temmuz Yerleşkesindeki rektörlük binası önünde bir araya geldi.

Karamustafa, burada üniversite senatosu adına yaptığı açıklamada, hain saldırıda şehit düşen 33 kahraman Türk askerine Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de baş sağlığı diledi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin amacının, sadece Suriye'deki terör yuvalarını yok etmek olmadığını vurgulayan Karamustafa, Türkiye'nin sınır komşusu olan Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumayı da amaçladığını belirtti.

Bu saldırıya misliyle cevap verileceğini ifade eden Karamustafa, şunları kaydetti:

" Orta Doğu'nun ateş çemberine dönüşmemesine yönelik mücadele sadece Türkiye'den değil, bu bölgede ve dünyada gerçekten barış isteyen tüm dünyadan da gelmelidir. Bizler Kayseri Üniversitesi mensupları olarak kahraman ordumuzun ve kahraman Mehmetçiklerimizin sürekli yanındayız ve destekçisiyiz. Gerek sınırlarımız içerisinde gerekse sınırlarımız dışında olsun ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya kast eden düşmanlarımıza asla izin vermeyeceğiz. Gücü geçmişinden ve özünden gelen Türk milleti olarak birlik ve beraberliğimize her zamankinden daha çok kenetleneceğiz. Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Acımız büyük, milletimizin başı sağ olsun."