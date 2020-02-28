Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık ve Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, İdlib'deki hain saldırıyı kınadı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Kırşehir Basın Konseyi Başkanı Sait Yanık ve Kırşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Emin Turpçu, İdlib'deki hain saldırıyı kınadı.

Yanık, mesajında, şehitlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Saldırıyla yüreklerin dağlandığını ve çok üzüldüklerini aktaran Yanık, "Fedakarca hayatları pahasına mücadele veren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine sonuna kadar güvenmekteyiz. Yaşanan olayda Esed ve rejim unsurları bedelini ağır ödeyeceklerdir, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gereğini yaptığından şüphemiz yoktur. Yaşanan elim olay hepimizi derinden üzmektedir. Milletimizin başı sağ olsun. Allah Mehmetçiğimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Turpçu ise milli güvenliği sağlamak üzere İdlib'de görev yapan kahraman Türk askerine, rejim güçlerince gerçekleştirilen saldırıya karşı Türk Silahlı Kuvvetlerinin gereken cevabı fazlasıyla verdiğini kaydetti.

Suriye'de binlerce masum insanın da ölümünden Esad ve rejim unsurlarının sorumlu olduğunu anımsatan Turpçu, " Türkiye'nin, hak ve menfaatlerini korumakla görevli askerlerimize desteğimiz sonsuzdur. Uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Kahraman askerimizin ise kanının yerde kalmayacağının bilincindeyiz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." sözlerini kullandı.

Kırşehir, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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