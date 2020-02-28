Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İdlib'de rejim askerlerince düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'ten gelen acı haberin herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

"Mübarek gecede bu saldırıyı yapan alçaklar, bizim sabrımızı sınamanın sonuçlarını en kısa sürede görecektir" ifadelerini kullanan Gülsoy, şunları kaydetti:

"Haince yapılan bu saldırının bedeli kahraman ordumuz tarafından misliyle ödetilir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Kayseri Ticaret Odası olarak sadece duamızla değil, aynı zamanda bütün varlığımızla, canımızla, tüm maddi imkanlarımızla bu vatan görevinde devletimizin yanındayız ve emrindeyiz. Vatanı ve milleti için sınırımızın ötesinde, sınırımızı güven altına almak için mücadelede şehit düşen Mehmetçiklerimiz, sevdikleri ve milletimiz şunu unutmasın, siz her türlü övgünün ve her türlü takdirin ötesinde bir şehitlik mertebesine eriştiniz. Gözünüz geride kalmasın. Uğrunda şehit olduğunuz vatan görevi yarım kalmayacaktır. Türk milleti ve ordusu son ferdine kadar, bu topraklara sahip çıkacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecektir."