Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Bursa, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te, rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehid edilmesi kınandı, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

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Bursa, Balıkesir, Kütahya ve Bilecik'te, rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehid edilmesi kınandı, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yaptığı açıklamada, " İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit düşen kahraman askerlerimizin acısı yüreğimizi yaktı." ifadesini kullandı.

Bu saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetlediklerini belirten Matlı, şunları kaydetti:

"Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Bursa iş dünyası olarak devletimizin atacağı her adımın destekçisi olacağız. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar da İdlib'deki saldırıyı lanetledi. Acar, Suriye'den gelen acı haberin yürekleri dağladığına işaret ederek, "Acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize baş sağlığı, sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Balıkesir

Balıkesir'in Edremit ilçe Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yayımladığı mesajda saldırıyı kınayarak, "Kahraman Mehmetçiklere yapılan hain saldırıyı protesto etmek ve kınamak amacıyla tüm vatandaşlarımızı evlerine, iş yerlerine bayrak asmaya davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada ise "İçerisinde bulunduğumuz süreçte, bu coğrafyada yaşayan herkes, kutuplaşma üretme, milli birlik ve beraberlik ruhumuza aykırı tavır sergileme hevesine düşmemeli, devletinin ve kahraman ordumuzun yanında yer almalıdır." ifadesine yer verildi.

Kütahya

İdlib'de şehit olan Mehmetçikler için Kütahya'daki camilerde dua edildi.

Başta Ulu Cami olmak üzere kentteki bütün camilerde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, verdiği vaazda, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğine ve bu sürecin birlik, beraberlikle atlatılabileceğine vurgu yaptı.

Bilecik

Şerifpaşa Camisi'nde cuma namazını kılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile şehir merkezini geçerek Tepebaşı bölgesine ulaştı.

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan gruptakiler, Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı girişinde İstiklal Marşı okudu.

Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Murat Ünal, burada yaptığı konuşmada, hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını dile getirerek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı yapılan hain saldırı sonucunda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Her zaman Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız." diye konuştu.

Balıkesir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:06 Kaynak: AA
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