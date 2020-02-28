Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Sivas'ın Zara, Gemerek ve İmranlı ilçelerinde, İdlib'de rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hain saldırı kınandı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Sivas'ın Zara, Gemerek ve İmranlı ilçelerinde, İdlib'de rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hain saldırı kınandı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Zara'da cuma namazı sonrası Zara Merkez Camisi avlusunda toplanan ilçe protokolü ve cami cemaati, şehit askerler için dua etti.

Kaymakam Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Fatih Çelik, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, STK'lar ve vatandaşlar saldırıyı kınadı.

Zara Belediyesi tarafından cadde ve sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Öte yandan AK Parti Zara İlçe Başkanlığı'nın hafta sonu gerçekleştireceği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı iptal edildi.

Gemerek

Gemerek'te ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar, Gemerek Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçiğe destek verdi.

Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, hain saldırının karşılıksız kalmayacağını belirterek, "Gün birlik günüdür. Allah birliğimizi bozmasın" diye konuştu.

İlçe Jandarma Komutanı Murat Acar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, protokol ve vatandaşlara teşekkür etti.

-İmranlı

İmranlı ilçesinde de cuma namazının ardından bir araya gelen vatandaşlar yürüyüş gerçekleştirerek, hain saldırıyı lanetledi, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yürüyüşe, Kaymakam Hasan Meşeli, Belediye Başkan Vekili Murat Ayan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İmranlı, Gemerek, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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