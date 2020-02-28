Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırısında şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

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Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırısında şehit düşen askerler için taziye mesajı yayımladı.

Vali Ustaoğlu, mesajında, Türk milletine başsağlığı temennisinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehadete ulaşan 33 Mehmetçiğimize Yüce Allah'tan rahmet, şehitlerimizin yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyor, tedavi altında bulunan kahraman Mehmetçiklerimize ise acil şifalar temenni ediyorum. Allah, şanlı ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın."

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:22 Kaynak: AA
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