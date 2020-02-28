Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Mardin'de esnaf ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki göstererek ev ve iş yerlerine Türk bayrağı astı.

Mardin'de esnaf ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki göstererek ev ve iş yerlerine Türk bayrağı astı.

Mardin'de, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısına tepki gösteren esnaf ve vatandaşlar, ev ve iş yerlerine bayrak astı. Birinci Cadde esnaflarından İbrahim Seçilmiş AA muhabirine, saldırıyı lanetlediklerini belirterek Mehmetçiklerin arkasında olduklarını söyledi.

" Türkiye'mizin başı sağ olsun, çok üzülüyoruz." diyen Seçilmiş, şöyle devam etti:

"Vatan aşkı için şehitlik mertebesinde ulaşan kardeşlerimize Allah rahmet etsin diyoruz. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Dün akşamdan beri uyumadık, sabah dükkana da gelir gelmez ilk işimiz bayrağımızı asmak oldu. Mardin'den Mehmetçiklerimize destek oluyoruz. Her zaman devletimizin emrindeyiz."

Esnaf Sabahattin Ağalday da şehitlere rahmet, gazilere de acil şifalar dileğinde bulundu.

Askerler için dua ettiklerini belirten Ağalday, "Şu an elimizden gelen bu. Bayrağımız astık, askerlerimize destek çıktık. Her zaman devletimizin ve askerlerimizin arkasındayız." dedi.

Vatandaşlardan Abdulkadir Özçelik de dün geceden bu yana içlerinin kan ağladığını dile getirdi.

Regaip Kandili'nde de bütün şehitler ve askerler için dua ettiklerini belirten Özçelik, "Allah şehitlerimizin mekanını cennet etsin, oradaki bütün askerlerimizi korusun." ifadesini kullandı.

Kamile Erkoç da şehit haberlerinden dolayı derin üzüntü duyduklarını, her zaman askerler için dua ettiklerini söyledi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye, Mardin, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:52 Kaynak: AA
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