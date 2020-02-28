Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İdlib'de yapılan hain saldırıda şehit olan 33 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İdlib'de yapılan hain saldırıda şehit olan 33 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.


Pekyatırmacı, mesajında, Suriye'nin yıllardır Türkiye'nin kanayan yarası haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar başka bir ülkeden bahsetsek de bu ülkede yaşanan savaş ülkemizi de olumsuz etkilemektedir. Suriye'de savaşın bitmesi için hükümetimizin aldığı kararla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'ye girmiş ve oraya barış götürmek adına mücadelesini sürdürmektedir. Rejim güçleri ile süren bu savaşta maalesef acı bir haber yüreklerimizi dağladı. 33 askerimizin şehadeti tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştır. Hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Tepekent Mahallesi'nde yaşayan ve saldırıda şehit düşen Teğmen Bayram Olgun'un ailesinin acısını yüreğimizde paylaşıyoruz."

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu
ABD'den İdlib konusunda "Türkiye'ye destek" açıklaması TSK, Rus yapımı 75 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı 56 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 00:38:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]