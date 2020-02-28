Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman'da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adıyaman

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise İdlib'de Türk askerlerine yönelik alçakça saldırıyı kınadı. Günün birlik günü olduğunu belirten Kılınç, "Tarihin her döneminde yüce Türk milletimizi bahtiyar kılan en önemli özelliğimiz al bayrağımız etrafında milli şuur içerisinde, birlik ve beraberliğimizi perçinlemektir. Bugün de birlik günümüzdür. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz de Suriye'den gelen acı haberin yürekleri dağladığını belirtti. Acılarının büyük olduğunu dile getiren Deniz, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklenen Suriye'den ülkemize yapılan saldırıları önlemek amacıyla bölgede bulunan askerlerimize yapılan saldırı, hiçbir gerekçeyle kabul edilir bir durum değildir." şeklinde konuştu.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Adıyaman, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:13 Kaynak: AA
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