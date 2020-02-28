Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Siirt'teki öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askeri anmak için şehitlik ziyaretinde bulundu.

Siirt'teki öğrenciler, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askeri anmak için şehitlik ziyaretinde bulundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'nin organize ettiği etkinliğe katılan öğrenciler, Türk bayraklarıyla Garnizon Komutanlığındaki şehitliğe gitti.

Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte öğrenciler, İdlib'de şehit olan askerler için dua etti.

Öğrencilerden Mehmet Çakmak, İdlib'de 33 askerin şehit olduğu saldırıdan derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Millet olarak kenetlendiklerini belirten Çakmak, "Üzücü olaydan dolayı buradayız. 33 askerimizin şehit edilmesi tüm ülkeyi yasa boğdu. Şehitliği ziyaret ederek askerlerimiz için dua ettik, tüm ülke olarak olayı nefretle kınıyor, birlik ve metanetimizi koruyoruz." dedi.

Kader Büyükhan da hain saldırı nedeniyle geceden beri uyuyamadıklarını belirterek, "Biz güçlü bir Türkiye'yiz. Bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Hain saldırıyı kınamak için şehitliği ziyaret ederek, şehitlerimiz için Kur'an okuttuk, dua ettik. Tüm ülke olarak kenetlenme zamanı." diye konuştu.

Amine Akdoğan da şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye, Siirt, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:27 Kaynak: AA
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