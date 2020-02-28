Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

15 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği öncesi, rejim unsurlarının İdlib'deki hava saldırısı nedeniyle sahilde Türk bayrağı açıldı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği öncesi, rejim unsurlarının İdlib'deki hava saldırısı nedeniyle sahilde Türk bayrağı açıldı.

Bodrum Belediyesinin "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla başlattığı, deniz dibi temizlik etkinliği Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde devam etti.

Çalışmaya katılan Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen ve beraberindekiler, dalıştan önce Türk bayrağı açarak İdlib şehitlerini andı.

Belediyeye bağlı dalgıçlar ile Gökmen'in de dalış yaptığı denizden ve kıyıdan yaklaşık 100 kilogram atık toplandı.

Bodrum, Muğla, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 07:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Hulusi Akar'ın komutanlara vurun emrini verdiği anların görüntüleri yayınlandı
Türk ve Rus heyetlerin "İdlib" görüşmesi Son Dakika: Türk ve Rus heyetlerin İdlib gündemli görüşmesinde üçüncü tur sona erdi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor

Son Dakika Haberleri
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 19:27:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]