Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği öncesi, rejim unsurlarının İdlib'deki hava saldırısı nedeniyle sahilde Türk bayrağı açıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği öncesi, rejim unsurlarının İdlib'deki hava saldırısı nedeniyle sahilde Türk bayrağı açıldı.

Bodrum Belediyesinin "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla başlattığı, deniz dibi temizlik etkinliği Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde devam etti.

Çalışmaya katılan Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti İlçe Başkanı Osman Gökmen ve beraberindekiler, dalıştan önce Türk bayrağı açarak İdlib şehitlerini andı.

Belediyeye bağlı dalgıçlar ile Gökmen'in de dalış yaptığı denizden ve kıyıdan yaklaşık 100 kilogram atık toplandı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Bodrum, Muğla, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu
TSK, Rus yapımı 15 milyon dolarlık hava savunma sistemini SİHA ile imha etti TSK, İdlib'de rejimin kimyasal harp tesisini vurdu ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 02:35:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]