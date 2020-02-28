Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit düşen askerleri anmak ve Türk ordusuna destek olmak amacıyla yurdun dört bir yanındaki gar ve istasyonlar, Türk bayraklarıyla donatıldı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit düşen askerleri anmak ve Türk ordusuna destek olmak amacıyla yurdun dört bir yanındaki gar ve istasyonlar, Türk bayraklarıyla donatıldı.

TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İdlib'deki rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Türk ordusuna destek olmak amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın talimatı doğrultusunda, Türkiye genelindeki gar ve istasyonlara Türk bayrakları asıldığı belirtildi.

Yurdun dört bir yanındaki 900'e yakın gar ve istasyonun bayraklarla donatıldığı belirtilen açıklamada, "Bütün demir yolu personelinin gönülden destekleyerek katıldığı organizasyona, vatandaşlarımız da büyük katkı vererek milli birlik ve beraberlik dayanışmasına katkı sağladılar." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye, İdlib, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:20 Kaynak: AA
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