Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

7 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesi sonrasında Karaman'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve esnaf, İdlib'deki saldırıya tepki gösterdi Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık, yaptığı açıklamada, Türk milletinin...

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesi sonrasında Karaman'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve esnaf, İdlib'deki saldırıya tepki gösterdi

Karaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Küçükcicibıyık, yaptığı açıklamada, Türk milletinin vatanı uğruna her şeyini feda etmekten çekinmediğini belirtti.

Sağduyu ile ülkeye ve orduya güven duyulması, destek verilmesi ve birlik olunması gerektiğini ifade eden Küçükcicibıyık, şunları kaydetti:

"Vatanımızı terörist unsurlardan korumak amacıyla İdlib'de bulunan askerlerimize Suriye rejim güçleri ve iş birlikçileri tarafından yapılan hain ve alçak saldırıyı nefretle kınıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı askerlerimize de Allah'tan şifa diliyoruz. Türk milletinin başı sağ olsun. Bu alçak saldırıya, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin muhataplarına anladığı dilden ve misliyle cevap vereceğine yürekten inanıyoruz. Onlara Allah'tan yardım diliyoruz."

Kentte kitabevi sahibi Mustafa Danış ise asker ve polislerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Askerlerimizin şehit olması bizleri derinden üzmüştür. Bu noktada askerimizin, polisimizin her zaman arkasındayız, destekçileriyiz." dedi.

Esnaf Halis Çalışkan da "Şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Acısı büyük olan ailelere de sabırlar diliyoruz. Ülkemizin ve ordumuzun her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:59 Kaynak: AA
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