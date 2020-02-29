Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit haberlerinin gelmesinin ardından Hatay'ın Hassa ilçesinde vatandaşlar Mehmetçiğe destek gösterisinde bulundu. Atatürk caddesinde yaklaşık 200 kişilik bir grup vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okuyup şehit olan askerler için dua ettiler. Vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla "En büyük asker, bizim asker", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Her Türk asker doğar" sloganları attı.