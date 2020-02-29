Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Yaklaşık 100 araçlık konvoy daha sonra şehir merkezinden geçerek Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki Bodrum Askeri Kamp önüne geldi. Araçlarından inerek kampın önüne gelen vatandaşlar burada, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Gümbet Kavşağı'nda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan grup, şehitler için dua etti.

İlçede bir araya gelen vatandaşlar, araçlarını Türk bayraklarıyla süsledikten sonra Kıbrıs Şehitleri Caddesi 'nde konvoy düzenledi.

İdlib 'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Muğla 'nın Bodrum ilçesinde araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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