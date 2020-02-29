Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

20 dakika önce

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kastamonu'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kastamonu'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Kuzkeykent Pazar Yeri'nde bir araya gelen vatandaşlar, araçlarını Türk bayraklarıyla süsledikten sonra Şerife Bacı Anıtı önüne kadar konvoy düzenledi.

Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan vatandaşlar, şehitler için dua etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, yaptığı konuşmada, 33 vatan evladını kaybetmenin hüznü içerisinde olduklarını söyledi.

Yaşadıkları üzüntüyü anlatmada kelimelerin kifayetsiz kaldığını ifade eden Yurt, şöyle konuştu:

"Dört tarafımızı çevirdiler ama bilmedikleri bir şey var. Bizi zincirleseler de o zinciri kırmasını çok iyi bilen güçlü bir devlete ve güçlü bir askere sahibiz. Girdiğimiz bu davadan galip çıkacağımıza canı gönülden inanıyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, siyasi partilerimiz ve biz kötü zamanlarımızda birleşmesini çok iyi bilen bir milletiz. Birlik, beraberliğe sahibiz. Şu anda öyle bir kenetlendik ki, bunları tükürüğümüzle boğacağız. Biz, Mustafa Kemal'in askerleri, şehit Şerife Bacı'nın torunlarıyız."

Kastamonu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Hakan Çölez de derneğin düzenlediği araç konvoyuna vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Millet olarak dün olduğu gibi bugün de büyük badirelerden geçtiklerini aktaran Çölez, "Elleri öpülesi o şehit analarının yanlarına gidemesek de buradan onlara, 'Bizler de sizlerin bir evladınızız.' demek için bir araya geldik." dedi.

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen lise öğrencileri de Türk bayrağı açıp saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Kastamonu, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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