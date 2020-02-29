Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kahramanmaraş'ta araçlarıyla konvoy oluşturan gençler, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Bir grup gencin organizesinde, merkez Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde toplanan yaklaşık 700 kişiden oluşan 300 araçlık konvoyda vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla şehir turu attı.

Şehir turunu, Kahramanmaraş Havalimanı önünde tamamlayan gençler, İstiklal Marşı okuduktan sonra Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın naaşını karşıladı.

Gruptakilerden Samet Bekereci, yaptığı açıklamada, korna çalmada dahil hiçbir taşkınlık yapmadan şehit turunu tamamladıklarını söyledi.

Memlekete yakışır bir şekilde bir araya geldiklerini ifade eden Bekereci, "Ne olursa olsun, biz biriz ve bütünüz. Türk, Kürt, Çerkez herkes yani bu vatan bizim için var. Bugünde şehitlerimizi anmak ve onları yad etmek için böyle bir kortej yaptık." dedi.

Konvoy turu ise şehrin çeşitli bölgelerinde vatandaşlar tarafından sürdürüldü.