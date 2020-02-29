Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

1 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kahramanmaraş'ta araçlarıyla konvoy oluşturan gençler, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesinin ardından Kahramanmaraş'ta araçlarıyla konvoy oluşturan gençler, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

Bir grup gencin organizesinde, merkez Onikişubat ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde toplanan yaklaşık 700 kişiden oluşan 300 araçlık konvoyda vatandaşlar, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla şehir turu attı.

Şehir turunu, Kahramanmaraş Havalimanı önünde tamamlayan gençler, İstiklal Marşı okuduktan sonra Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın naaşını karşıladı.

Gruptakilerden Samet Bekereci, yaptığı açıklamada, korna çalmada dahil hiçbir taşkınlık yapmadan şehit turunu tamamladıklarını söyledi.

Memlekete yakışır bir şekilde bir araya geldiklerini ifade eden Bekereci, "Ne olursa olsun, biz biriz ve bütünüz. Türk, Kürt, Çerkez herkes yani bu vatan bizim için var. Bugünde şehitlerimizi anmak ve onları yad etmek için böyle bir kortej yaptık." dedi.

Konvoy turu ise şehrin çeşitli bölgelerinde vatandaşlar tarafından sürdürüldü.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Kahramanmaraş, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz
İdlib'deki hain saldırının ardından Süleyman Soylu'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacaktır Suriye'de hareketli gece: TSK şok dalga saldırıları düzenledi Milyonlarca İstanbullu'nun beklediği gece vapuru uygulaması başladı

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 06:05:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]