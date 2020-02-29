Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Hadim ilçesinde, Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan üniversite öğrencileri Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerlerimiz için gösteri düzenledi.

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Hadim ilçesinde, Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan üniversite öğrencileri Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hain hava saldırısında şehit düşen askerlerimiz için gösteri düzenledi.

Hadim KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, akşam saatlerinde Mehmetçik'e destek amacıyla yurt binası önünde Kur'an-ı Kerim, İstiklal Marşı ve komando marşı okudu.

Öğrenciler daha sonra İdlib'de şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz için saygı duruşunda bulunup ardından Türk Bayrağı açtı.


Birlik ve beraberlik uğruna göreve hazır olduklarını belirten KYK'lı gençler, "Bugün askerimize destek olduğumuzu göstermek için elimizden geleni yapıyoruz, yeri gelince biz de yanlarına gitmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Kredi Yurtlar Kurumu, Hadim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:22 Kaynak: AA
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