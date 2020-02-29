Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde öğrenciler, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesi dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde öğrenciler, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesi dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovancılar İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri İdlib şehitleri için başsağlığı dilemek ve kahraman Mehmetçiğe destek olmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı personeli, ziyarete gelen öğretmen ve öğrencilere şeker ikram etti, bu anlamlı ve duygu dolu ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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